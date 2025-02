Hormonfrei Verhüten mit NFP: Wie sicher ist das?

Natürlich und hormonfrei Verhüten - darum geht es bei den Methoden der natürlichen Familienplanung (NFP). Aber welche gelten da als sicher? Und auf welche Dinge muss man achten, wenn man mit NFP verhüten will? Darüber geht es in der vorerst letzten Folge von fucking safe. Die 24-jährige Magdalena erzählt uns ihre besondere Geschichte mit natürlicher Verhütung und Katja erfährt, wie man durch NFP den eigenen Zyklus besser kennenlernen kann.

Neben unserem Verhütungsexperten Mertci haben wir für diese Folge auch Frau Dr. Baur von Pro Familia eingeladen. Sie ist NFP-Sensiplanberaterin und erklärt uns, warum die symptothermalen Methode und vor allem NFP nach Sensiplan als besonders sicher gilt.

Die Verhütungsmethoden, die im Podcast besprochen wurden, waren übrigens noch längst nicht alle – es gibt zum Beispiel auch noch das Diaphragma. Hier findet ihr eine Übersicht über Verhütungsmethoden und könnt auch einen Schnelltest machen, was davon zu euch passen könnte (das ersetzt natürlich kein Gespräch in eurer gynäkologischen Praxis): https://www.familienplanung.de/verhuetung/verhuetungsmethoden/

Podcast-Tipp in dieser Folge:

njette Mädchen

https://www.ardaudiothek.de/sendung/njette-maedchen/96299752/

Hier erfahrt ihr noch mehr zum Thema natürliche Familienplanung – damit ihr euch fucking safe fühlen könnt:

https://www.dasding.de/ext/podcast/linktree/fuckingsafe/folge-5.html

Disclaimer: In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Verhütungsmethoden und über die Erfahrungen verschiedener Personen, die in den Folgen zu Wort kommen. Bitte bedenkt, dass die sehr individuell sind - nur weil eine Verhütungsmethode für uns funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Dieser Podcast ersetzt kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Es geht hier darum, einen Überblick zu bekommen, nicht um eine individuelle medizinische Beratung. Jede Verhütungsform kann Risiken oder Nebenwirkungen haben, keine schützt zu 100% vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Am Pearl-Index gibt es zwar immer wieder Kritik, weil er statistische Schwächen hat - wir beziehen uns für diesen Podcast aber trotzdem darauf, weil man damit einen guten Vergleichswert hat und er recht bekannt ist. Stay safe! Fucking safe.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.