SD träumt davon, Astronautin zu werden, ins All zu fliegen, das Universum zu erforschen. Doch jetzt gerade traut sie sich nicht mal mehr aus der eigenen Wohnung. Seit die Taliban in Kabul die Macht ergriffen haben, war die Fünfzehnjährige nicht mehr draußen. Ihre Mutter FD ist eine bekannte Frauenrechtlerin. Sie hat früher im Fernsehen Interviews gegeben und die Taliban als terroristische Gruppe kritisiert. Jetzt muss sie eine Burka tragen, wenn sie aus dem Haus geht, damit niemand ihr Gesicht erkennt. Und trotzdem organisiert sie in ihrem Appartement Unterricht für die Freundinnen ihrer Tochter. Alles streng geheim – denn die Taliban haben Schulbildung für Mädchen ab der 7. Klasse verboten. Um sie zu schützen, nennen wir SD und FD nur mit ihren Initialen. Mit Ramin haben beide Frauen über ihr Leben unter den Taliban gesprochen - wie es ist, die eigene Identität verstecken zu müssen.