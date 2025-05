Adoptivbrüder – mit Hannes & Jeremy

In Folge 2 sind Livia und Romina am Start!

Livia erzählt, wie sie Jeremy kennengelernt hat – und Hannes beim ersten Date unsympathisch fand. Aber: Lieben sich die beiden eigentlich? Und was passiert mit der Freundschaft, wenn’s zwischen ihnen vorbei ist?

Und wie ist es eigentlich, wenn die Beziehung in der Öffentlichkeit steht? Romina hält ihre Beziehung privat, Livia teilt ihre Dating-Phase mit Jeremy öffentlich.

Außerdem: Pornos in der Beziehung – okay oder nicht? Die Meinungen sind gespalten. Und ist Influencer-Sein ein richtiger Job? Was das mit Fake-Freundschaften und Promo-Beziehungen zu tun hat, hört ihr in der neuen Folge.

Hört rein. Jeden Donnerstag eine neue Folge.

+++ Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar. +++