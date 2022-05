Walerija und Vika könnten für russische Pelmeni ihre Familie verkaufen, leben absurde Aberglauben und haben lange versucht, zu den Deutschen „dazuzugehören“. Jetzt wissen sie: Darum geht es gar nicht.

Walerija und Viktoria sind eure njetten Mädchen mit russischen Wurzeln und mittlerweile ziemlich deutschen Mentalitäten.

Beide sind in Russland geboren: Walerija war drei, als ihre Familie nach Deutschland kam, Vika elf. Jetzt reden sie über all das, was sie und die post-sowjetische Generation in Deutschland bewegt:

Wie ist es, mit dem russischen Reisepass vorm Tür-steher in Deutschland zu stehen? Was gibt es eigentlich im russischen Supermarkt zu kaufen (den es auch auf der Alb in jedem größeren Städtchen gibt!)? Und es geht um eure Geschichten - vom Urlaub bei eurer polnischen, lettischen oder kirgisischen Oma, ihren Hausmittelchen, auf die ihr bestimmt bis heute schwört - bis hin zu der Identitätsfrage.

DAS SIND DIE HOSTS

Walerija ist Moderatorin und Redakteurin, du kennst sie vielleicht schon unter anderem vom YouTube-Kanal BRUST RAUS. Bis sie drei Jahre alt war, hat Walerija in St. Petersburg gelebt und ist dann mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert.

Viktoria kennst du vielleicht als Radiomoderatorin von DASDING, sie arbeitet aber auch für SWR2 Tandem und ist Autorin bei WDR Cosmo. Geboren ist sie im russischen Krasnodar, aufgewachsen in Pskov und mit elf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen.

Eine neue Folge "Njette Mädchen" gibt's ab sofort alle zwei Wochen donnerstags.

