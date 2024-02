Polizei - Q&A: Eure Fragen an die Polizei

Was sind die schlimmsten Situationen, die Polizisten im Beruf erleben können? Wie läuft die Ausbildung bei der Polizei ab? Wie viel verdiene ich da? Wie viele Beamte werden in Baden-Württemberg schwerstverletzt? Was passiert, wenn ein Polizist zu hart zuschlägt? Wie sieht es bei dem Thema Rassismus und Diskriminierung in der Polizei aus? Was ist eigentlich schöner, die grüne oder die blaue Uniform?

Wir haben eure Fragen der Polizei gestellt.

Die Gäste:

- Andreas Renner, Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg (ranghöchster uniformierter Polizist)

- Silvia Awenius, Einstellungsberaterin der Polizei Baden-Württemberg

- Jürgen Schmitt, Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz (ranghöchster uniformierter Polizist)

- Felix Brandt, Kommissar aus Kaiserslautern und „Instagram-Cop“ @felix_polizeikl

