Was hat das mit mir zu tun, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Mal ganz ehrlich, das fragen wir uns doch oft bei Nachrichten aus dem Ausland. Bei Sack Reis wollen wir wissen: wie fühlt sich das Leben zwischen den Schlagzeilen an? Denn egal, wo auf der Welt wir aufwachsen oder ankommen, uns verbindet mehr als wir denken.

Sack Reis Podcast

Google Podcasts Merve Kayikci (Primamuslima), Malcolm Ohanwe (Kanackische Welle) und Ramin Sina reden alle zwei Wochen mit jungen Leuten, die das erleben, was wir als News sehen, lesen oder hören: Wie sicher fühlst du dich als Frau in Kairos Straßen? Wieso müsst ihr euch in Nordirland immer noch bekriegen? Für welche Freiheiten kämpfst du in Hongkong? Hier bekommst du alle Folgen im Originalton