Sira | „Komet“-Produzent über die Arbeit mit Apache 207 & Udo Lindenberg

Innerhalb von einem Jahr hat Sira es geschafft, sich in die Champions League der deutschen Produzenten zu arbeiten. Sein Song „Powerade“ mit Ion Miles von BHZ hat über 96 Millionen Streams auf Spotify, er hat bereits Platin-Schallplatten an der Wand hängen und mit Komet hat er einen neuen Charthit gelandet. In Sandys Sprechstunde erzählt der Berliner, wieso er und Produzent Jumpa beste Freunde sind und wie Apache 207 so tickt. Außerdem erfahren wir, wie das erste Treffen mit Udo Lindenberg so lief.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333