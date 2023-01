Deine Lieblingspodcasts hörst du jetzt nicht nur - in Mannheim kriegst du sie LIVE auf der Bühne! Hier bekommst du Karten für Deutschland 3000, njette Mädchen, Retterview und und und...

Eva Schulz mit Deutschland3000 und Vika und Walerija vom DASDING-Podcast njette Mädchen LIVE in Mannheim!

Außerdem am Start: Gefühlte Fakten, Retterview, Eine Stunde History, Gästeliste Geisterbahn, Der Gangster, der Junkie und die Hure, Sprechen wir über Mord?!, BBQ - der Black Brown Queere Podcast, too many tabs, SWR2 Wissen und flüsterPOP.

Du willst bei njette Mädchen dabei sein? Tickets für diese Veranstaltung gibt es nur über eine Verlosung. Hör in den Podcast rein und schreib eine Mail an njettemaedchen@dasding.de. Alles weitere in den Teilnahmebedingungen.

Das ist das LINE-UP fürs SWR Podcast-Festival

LINE-UP AM DONNERSTAG, 12.1.2023 „Gefühlte Fakten” – Capitol „Eine Stunde History“ – Alte Feuerwache „Sprechen wir über Mord?!” – Alte Feuerwache

LINE-UP AM FREITAG, 13.1.2023 „Deutschland3000” – Alte Feuerwache

„Retterview” – Forum

„Der Gangster, der Junkie und die Hure” – Alte Feuerwache

„too many tabs” – Popakademie

„flüsterPOP“ – Popakademie

LINE-UP AM SAMSTAG, 14.1.2023 „Gästeliste Geisterbahn” – Alte Feuerwache „SWR2 Wissen” – Alte Feuerwache „BBQ” – Popakademie „njette Mädchen” – Popakademie

DIE PODCASTS IM ÜBERBLICK

njette Mädchen

Walerija und Vika quatschen bei njette Mädchen mit euch über alles, was sie bewegt: Wie es ist, mit dem russischen Reisepass vorm Türsteher in Deutschland zu stehen, über den Urlaub bei eurer polnischen, lettischen oder kirgisischen Oma, ihren Hausmittelchen, auf die ihr bestimmt bis heute schwört, bis hin zu der Identitätsfrage.

Eine Stunde History

Eine Stunde History klärt alles irgendwie mega unterhaltsam, was im Geschichtsunterricht ultra staubig daher kam. Wie wurde das Fahrrad erfunden? Oder wie kams dazu, dass wir ne Internationale Raumstation haben?

Retterview

Luis Teichmann kennt ihr als @5_Sprechwunsch von TikTok und Insta - mit Christian Manshen alias Samy Splint macht er den Podcast Retterview über das Leben im Rettungsdienst. Sie "behandeln hier alles, außer Patienten".

Meme-Team meets Retterview - Was machst du, wenn du eine regungslose Person auf dem Boden findest?

SWR2 Wissen

Wir sind gespannt, ob Felix Lohbrecht auch im Publikum sitzt - auf jeden Fall ist der YouTuber und Lehrer Bob Blume beim SWR Podcastfestival bei SWR2 Wissen am Start!

Gefühlte Fakten

Pangea

Bei Gefühlte Fakten sprechen Christian Huber und Tarkan Bagci über alles. Von absurden Alltagssituationen über das aktuelle Weltgeschehen bis hin zum völlig berechtigten Ende der Menschheit.

too many tabs

Carolin Worbs und Miguel Robitzky sind zu viel im Internet. In welches Rabbithole sie diese Woche abgetaucht sind, hört ihr bei too many tabs.

Deutschland3000

Im DASDING-Podcast Deutschland3000 trifft Eva Schulz Leute irgendwo zwischen Pop und Politik. Von Olli Schulz über Teddy Teclebrhan bis Annalena Baerbock.

BBQ - der Black Brown Queere Podcast

Perspektiven von nicht weißen und queeren Menschen kommen oft zu kurz - das ändern Aktivist Zuher Jazmati und HipHop-Party-Veranstalter Dominik Djialeu mit BBQ - der Black Brown Queere Podcast.

Der Gangster, der Junkie und die Hure

Beim SWR3-Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure: Ein Ex-Gefängnisinsasse (Maximilian Pollux), ein Ex-Drogenabhängiger (Roman Lemke) und eine Ex-Prostituierte (Tara Titan) sitzen gemeinsam am Tisch und sprechen über ihr Leben.

Gästeliste Geisterbahn

Donnie O'Sullivan, Markus Herrmann und Nilz Bokelberg machen bei Gästeliste Geisterbahn mehr eine Podcast-Show als einen Podcast, wird sicher lustig!

Sprechen wir über Mord!?

Fragen wie: Warum töten Menschen? Und wie freundlich darf ein Richter sein? Klären ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer in Sprechen wir über Mord?!.