TikTok-Manager & Privatjet fliegen mit 19 - Wie geht das? | feat. Charles Bahr

Wie ticken eigentlich Leute, die mit 14 schon ihr erstes Unternehmen gründen und mit 19 Manager eines internationalen Unternehmens werden? Das findet Finn raus im Gespräch mit Charles Bahr. Er ist die Karriereleiter nämlich in ein paar Jahren schneller hochgeklettert als die allermeisten in ihrem ganzen Leben – und auch schon richtig tief gefallen. Warum Privatjetfliegen beim Entspannen hilft und die Arbeit bei TikTok ganz schön stressig werden kann, hörst du in dieser Folge.

