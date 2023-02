Traktor vs. Lambo & Finnels Schweinegeburt | feat. Janne

Welche Rolle spielt Geld bei der Frage, wo wir leben wollen? Wo lebt es sich besser - auf dem Land oder in der Stadt? Und wie hat Finnel bitte ein Schwein auf die Welt gebracht?! Antworten auf diese Fragen gibt’s im Gespräch mit der angehenden Landärztin Janne. Sie hat sich gegen die Stadt entschieden und erzählt Finnel, warum das für sie vor allem auch in Sachen Kohle die beste Entscheidung überhaupt war. Und dann kommt natürlich auch die Community im Battle Stadt vs. Land zu Wort!

