Transfrau im Macho-Land

Valéria aus Peru ist Komikerin, TikTok Influencerin und Transfrau. Malcolm hat sie am Strand in Lima kennengelernt, als sie gerade Szenen für eine Serie gedreht hat. Auf TikTok spielt sie eine Kunstfigur, macht Witze. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der “Drinnen-” und der “Draußen"-Valéria. Im Podcast erzählt sie, wie schwierig es für sie war, mit ihrem transphoben Vater zusammen zu wohnen: “Mein Vater will mich tot sehen.” Als er damals mitbekommen hatte, dass Valéria auf Männer steht, hat er sie zum Psychiater geschleppt. Zum Glück hat sie ihre Mama und ihre queere Community, die sie auch bei der Transition unterstützt haben. Im Gespräch mit Malcolm geht es auch darum, warum Valéria eigentlich nur in einem Job wirklich arbeiten kann, welche besondere Bedeutung ihre

Tante in ihrem Leben hat und wie sie sich bei der Namensfindung von

einer spanischen Serie hat inspirieren lassen. Und Valéria verrät, was

genau die “bomba de tiempo” ist.



Auf TikTok findet ihr Valéria unter:

https://www.tiktok.com/@la.contreras27

Malcolm freut sich über Nachrichten auf Instagram:

https://www.instagram.com/malcolmohanwe/



Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, hört doch mal rein in den Podcast

“Willkommen im Club” von PULS, z. B. in die Folge “Wie weiß ich, dass ich

trans* bin?” https://www.ardaudiothek.de/episode/willkommen-im-clubder-

lgbtiq-podcast/wie-weiss-ich-dass-ich-trans-bin/puls/78881380/