Ugly Pforzheim - ab dem 5. März

Jan Böhmermann, Hazel Brugger, Nico Semsrott, Bushido, die Simpsons, Nina Chuba – sie alle haben sich schon einmal über Pforzheim lustig gemacht. Die Stadt im Nordschwarzwald gilt für viele als Synonym für Hässlichkeit. Aber was macht eine Stadt eigentlich hässlich – und was lebenswert? Ist an der Kritik etwas dran? Und warum fühlen sich trotzdem so viele Menschen hier zu Hause? Host Tamara Keller begleitet ein Jahr lang unter anderem die Rapperin Sharon, den DHL-Boten Jonas und Jugendgemeinderätin Kira aus Pforzheim – und zeigt, dass in uns allen ein Stück Pforzheim steckt.

Ab dem 5. März gibt es alle Folgen der 8-teiligen Podcastserie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

„Ugly Pforzheim“ ist eine Produktion von DASDING vom SWR.