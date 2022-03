Ukraine: "Zweimal hatte ich das Gefühl zu sterben." - Wenn der Krieg deine Heimat zerstört

In Alinas Leben hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine alles verändert: vorher hat sie als Fechterin von der Nationalmannschaft geträumt und mit ihrem Mann zusammen in Charkiw gelebt. Jetzt ist die Fechthalle zerstört und sie musste fliehen. Die Hälfte von Alinas Familie stammt selbst aus Russland – bislang war Russland für sie Nachbar und Freund, jetzt muss sie den Familienmitgliedern in Russland erklären, dass in ihrer Stadt Bomben fallen, Menschen sterben und sie Putin nicht glauben dürfen. In einem sehr emotionalen Gespräch erzählt sie Malcolm, welcher Ort in ihrer Wohnung bei Luftangriffen der sicherste ist, wie sie sich freiwillig gemeldet hat, um den ukrainischen Truppen zu helfen und warum sie nach ihrer Flucht in den Westen der Ukraine von Lwiw jetzt weiter nach Indien will.

***Wenn ihr mehr zum Thema hören wollt, empfehlen wir diese Folgen unserer Kolleg*innen vom Weltspiegel Podcast: zur Frage, ob sich mit dem Krieg die Welt neu ordnet ( https://www.ardaudiothek.de/episode/weltspiegel/zeitenwende-ordnet-sich-die-welt-neu/swr/10354243/), über Kriegspropaganda (https://www.ardaudiothek.de/episode/weltspiegel/david-gegen-goliath-ein-krieg-der-die-welt-veraendert/swr/10332951/), über die ersten Eindrücke nach der Invasion (https://www.ardaudiothek.de/episode/weltspiegel/krieg-in-der-ukraine/swr/10318367/) und über die letzten Jahre und den Krieg in der Ostukraine (https://www.ardaudiothek.de/episode/weltspiegel/ukraine-leben-mit-dem-krieg/swr/10300311/).

***Und hört auchmal rein in den Podcast “Alles ist anders” von WDR, SWR und rbb: https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-krieg-in-europa/10326641/

***Malcolm freut sich über Nachrichten auf Instagram:

https://www.instagram.com/malcolmohanwe/