Von Hormonspirale bis zum Hormonstäbchen - welche Alternativen gibt es neben der Pille?

Die Pille kommt für dich nicht in Frage? In dieser Folge stellen wir dir weitere Verhütungsmethoden vor, die auch über Hormone wirken. Und das sind einige: Hormonspirale, Hormonimplantat, Verhütungsring, Hormonpflaster und Verhütungsspritze. Wir schauen uns an, welche Vor- und Nachteile die Mittel haben, wie sie wirken und natürlich auch, wie sicher sie sind.

Fragen und Mythen klären wir wie immer mit unserem Experten, dem Arzt Mertci (@gynaekollege). Ihr hört in dieser Folge aber auch die 22-jährige Vanessa, die uns an ihrer persönlichen Story teilhaben lässt. Sie hat sich nach ziemlich viel Struggle mit der Pille doch wieder für eine hormonelle Verhütungsmethode, die Hormonspirale, entschieden. Ob sie das bereut hat – oder der Schritt auch was für euch sein könnte? Hört am besten selbst rein...

1LIVE Intimbereich – Zwischen Lust und Last: Warum ist Verhütung so teuer?

Hier findet ihr weitere Infos zu hormoneller Verhütung - damit ihr euch fucking safe fühlen könnt:

Disclaimer: In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Verhütungsmethoden und über die Erfahrungen verschiedener Personen, die in den Folgen zu Wort kommen. Bitte bedenkt, dass die sehr individuell sind - nur weil eine Verhütungsmethode für uns funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Dieser Podcast ersetzt kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Es geht hier darum, einen Überblick zu bekommen, nicht um eine individuelle medizinische Beratung. Jede Verhütungsform kann Risiken oder Nebenwirkungen haben, keine schützt zu 100% vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Am Pearl-Index gibt es zwar immer wieder Kritik, weil er statistische Schwächen hat - wir beziehen uns für diesen Podcast aber trotzdem darauf, weil man damit einen guten Vergleichswert hat und er recht bekannt ist. Stay safe! Fucking safe.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.