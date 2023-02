Was wichtiger ist als Geld & wie man richtig erfolgreich wird | feat. Jeremy Fragrance

Diese Folge ist anders krass: Jeremy Fragrance ist wahrscheinlich einer der angesagtesten Influencer gerade und es war echt nicht leicht, ihn in den Podcast zu kriegen. In dieser Folge finden wir raus, wer wirklich hinter Jeremy Fragrance steckt, wie real er ist und was ihn antreibt, die teilweise echt verrückten Dinge zu machen, die er macht. Und vor allem will ich natürlich wissen: Sind teure Autos und Luxusuhren für Jeremy Fragrance echt so wichtig und welche Rolle spielt Geld seinem Leben als TikToker und Influencer? Stellt euch auf die wahrscheinlich krasseste und irgendwie auch chaotischste Folge “Finnel & das Geld” ein, denn dieser Typ ist halt nicht zu stoppen!

TikTok: https://www.tiktok.com/@finnelunddasgeld

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3I-4JZyA6pOnR97VVCcvzw

Schreib mir ne Mail unter finnel.podcast@dasding.de

Finnel & das Geld ist ein ARD-Podcast von DASDING.

Redaktion: Max Dehling; SWR-Wirtschaftsredaktion; Timo Klumpp; Julia Nestlen; DASDING Sounddesign: Max Dingeldein