In der Weihnachtsfolge von Pancake Politik schauen wir auf starke Frauen in der Politik, auf Vorbilder. Kamala Harris (00:00), Sawsan Chebli (05:35), Angela Merkel (10:45), Alexandria Ocasio-Cortez (20:00), Aminata Touré & Gyde Jensen (22:58). Ihr merkt schon, die sind politisch ziemlich unterschiedlich. Darum soll es in dieser Folge auch nicht gehen. Es geht um Vorbilder in der Politik, um Feminismus und um Frauen, die es geschafft haben in diesem sehr männlich geprägten Umfeld nach oben zu kommen. Und - wie Angela Merkel - auch dort zu bleiben.

Im Interview:

Sawsan Chebli (SPD), Aminata Touré (Grüne), Gyde Jensen (FDP).