Wohin mit den 50 Euro von Oma - so sparst du richtig! | feat. Thomas von finanzfluss

Finnel ist 18 und hat 50 Euro bekommen zum Geburtstag. Und jetzt? Wohin wir am besten unsere Kohle stecken, um damit aus wenig viel zu machen, checken wir in dieser Folge. Zu Gast ist Thomas von finanzfluss, einer DER Finfluencer in Deutschland, die sich richtig gut mit Aktien auskennen. Klingt nach einem trockenen Thema, ist es aber nicht! Finnel und Thomas klären, warum das Thema extrem wichtig ist, wenn wir langfristig viel Geld haben wollen und der Weg dahin gar nicht so kompliziert sein muss. Es geht um Aktien, Kryptowährungen und richtig teure Wohnungen. Alles mit dem Ziel, aus wenig Geld möglichst viel zu machen. Disclaimer: Diese Folge wurde im November 2022 aufgezeichnet - Zeitbezüge zu Aktienverläufen sind daher teilweise überholt.

