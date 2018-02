US-Roadtrip in den Knast

Krasse Story: Oliver aus Heidelberg sagt, er hat im USA-Urlaub einen Alptraum erlebt. Als er sein Visum verlängern will, um weiterzureisen, landet er im Knast. Und was er dort mitmacht, ist richtig hart…

Oliver aus Bammental bei Heidelberg war in den USA im Urlaub. Am Ende fährt er mit dem Bulli noch zwei Tage nach Mexiko, um am Strand ein bisschen zu chillen. Er hat seine Amerika-Reise so genossen, dass er überlegt, zu verlängern. Aber als er an der Grenze sein Visum verlängern will, wird er plötzlich in Handschellen und Fußschellen abgeführt…

Keine Antworten auf seine Fragen

Oliver sagt, er habe tagelang nicht gewusst, wie ihm geschah, was ihm überhaupt vorgeworfen wurde, wie lange das alles dauern würde. Und wann er wieder raus käme.

Er erzählt, ihm sei zunächst der Kontakt mit der Deutschen Botschaft verweigert worden. Erst nach vier Tagen, durfte er ein erstes Mal telefonieren. Danach hat ihn die Deutsche Botschaft konsularisch betreut.

Dem auswärtigen Amt ist der Fall bekannt. Einzelheiten wurden uns aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt.

Man ist ständigem psychischen Druck ausgesetzt. Durch die Wärter, durch die Mitgefangenen. Man wird dauerhaft angeschrien. Oliver

Angst und Lärm bestimmen den Alltag

Oliver sagt, er sei in den USA von einem Gefängnis ins nächste verlegt worden. Zum Teil sei er in riesigen Zellen untergebracht gewesen mit bis zu 80 Mithäftlingen. An Schlaf sei fast nicht zu denken gewesen.

Er berichtet, dass seine Mithäftlinge zum Teil richtig harte Typen gewesen sein. Mitglieder aus Drogen-Gangs, die sich mit ihm schlagen wollten, weil er das Fernsehprogramm umschalten wollte. Einmal habe er sogar um sein Leben gefürchtet.

An das Land der unbegrenzten Möglichkeiten glaube ich nicht mehr. Oliver

Der Vorwurf: Illegale Einreise

Nach 40 Tagen kommt Oliver wieder frei und kann endlich nach Hause. Jetzt erfährt er auch endlich, was ihm vorgeworfen wurde: Illegale Einreise in die USA. Doch auch wenn Oli jetzt wieder zu Hause und bei seiner Familie ist, ist noch lange nicht alles wieder gut. Ihm geht es schlecht, die Zeit im Gefängnis hat ihn traumatisiert.