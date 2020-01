Dajana aus Altrip ist die neue Miss Rheinland-Pfalz. Jetzt will sie auch Miss Germany werden, am 15. Februar ist das Finale. Miss Germany-Wahl? Da muss man doch nichts können, außer gut auszusehen und sich im Bikini herum zu räkeln, oder? Da fallen uns auf jeden Fall jede Menge Klischees ein. Und mit denen haben wir Dajana mal konfrontiert.

Eigentlich hat Dajana mit Modeln nichts am Hut. Sie fotografiert leidenschaftlich gern, reist um die Welt und studiert Film. Als eine Freundin ihr vorgeschlagen hat, bei der Wahl der Miss Rheinland-Pfalz mitzumachen, hat sie sich gedacht: "Ach, warum nicht?" - und es hat tatsächlich geklappt. Dajana ist nun die amtierende Miss Rheinland-Pfalz. Im Februar tritt sie gegen die Gewinnerinnen aus den anderen Bundesländern an und will sich die Krone holen. Aber vorher muss sie noch mit uns ins Verhör.