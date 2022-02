Heidelberger Drag-Queen macht Pandemie-Contest!

Eine Drag-Queen ohne Bühne? Für Performancekünstlerinnen wie Patricia Piccante aus Heidelberg eigentlich unvorstellbar, durch die Corona-Pandemie aber gerade harte Realität. Davon lässt sie sich aber nicht unterkriegen und versucht es jetzt deshalb auf anderen Wegen.

Patricia Piccante ist Drag-Queen in Heidelberg. Aber was macht eine Performancekünstlerin in der Krise eigentlich ohne Bühne? Na klar: einen Online-Contest!

Patricia Piccante aka Minvydas ist seit eineinhalb Jahren Drag-Queen. Ursprünglich kommt Minvydas aus Litauen, hat in Italien gelebt und studiert jetzt in Heidelberg Englisch und Italienisch. Als Drag-Queen hat er gerade keine Auftritte, denn Shows gibt es in Coronazeiten nun mal nicht. Aber was macht eine Performancekünstlerin in der Krise eigentlich ohne Bühne?

Ich sagte mir: Ich will nicht stehen bleiben!

Patricia Piccante lässt sich von Corona nicht unterkriegen

Als Student hat Minvydas mit der Pandemie hart zu kämpfen. Er verliert seinen Nebenjob und fällt in eine Depression. Aber er gibt nicht auf.

Was mich aufrecht gehalten hat, ist Drag.

Mit einer Drag-Freundin macht er bewusst als Patricia Piccante weiter. Zwar nicht auf Bühnen, aber im Internet. Mit Fotoshootings und Videos tanzt Patricia jetzt auf Social Media.

Patricia Piccante startet einen Drag-Contest

Wenn die Bühne fehlt, sorgt Patricia eben selbst für eine: Am 6. Februar findet auf Twitch ihr erster Online-Drag-Contest live statt. Zum Mitvoten und mit verschiedenen Drag-Queen und -King Auftritten. Hauptsächlich geht es dabei um eins: Spaß haben und Zusammenhalten!