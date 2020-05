Die Mitglieder des Vereins Collegium Academicum bauen in Heidelberg ein eigenes Wohnheim für etwa 200 Studis und Azubis. Kosten: rund 18 Mio. Euro!

Stand Mai 2020: die jungen Heidelberger Studierenden und Ex-Studierenden bauen Möbel für das Wohnheim, natürlich nur in kleineren Gruppen - wegen Corona. Dabei kann sich jeder individuell einbringen.

Heidelberger Physikstudent Claus DASDING

Claus ist 20 Jahre alt und studiert seit vier Semestern Physik. Er glaub an den großen Traum vom selbstverwalteten Wohnheim in Heidelberg. Deshalb investiert er viel Freizeit in die Arbeit an dem Großprojekt.

Es ist schön, wenn man praktisch mit seinen Händen an etwas arbeitet, das wichtig ist. Claus, Collegium Academicum

Ein Wohnheim für Studierende und Auszubildende

Vor etwa sechs Jahren wurde die Idee für das selbstverwaltete Wohnheim im Heidelberger Stadtteil Rohrbach konkret. Früher waren auf dem Gelände Amerikanische Soldaten stationiert. Und schon Ende 2021 soll dort ein Wohnheim für etwa 200 Studis und Azubis stehen. Die Miete für ein Zimmer soll bei etwa 300 Euro liegen.

Hier siehst du, wie so ein Zimmer aussehen soll:

Die Bänker glauben auch an ihren Plan

Mit ihrem Konzept konnten die Mitglieder von Collegium Academicum einen Kredit von zunächst 10 Mio. und später sogar 12 Mio. Euro ergattern. Hinzu kommen noch Direktkredite, Spenden und Fördergelder. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Bauprojekt auf circa 18 Mio. Euro.

Einer der Gründe für das selbstverwaltete Wohnheim ist der Wohnungsmangel in Heidelberg. Doch das Konzept von Collegium Academicum greift noch viel weiter.

Es geht nicht nur um Wohnraum sondern auch um Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Bildung und Verantwortung. Claus

Im Klartext, heißt das: Jeder zukünftige Bewohner des Wohnheims übernimmt Aufgaben, die im Wohnheim anfallen. Dabei steht vor allem der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund, sagt Claus.