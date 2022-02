auf Whatsapp teilen

Für viele Studierende war es bisher schwer an einen Impftermin zu kommen. In Heidelberg gab es jetzt deshalb speziell für sie eine Impfaktion. In Stuttgart ist ein Impf-Modellversuch gestartet und auch an pfälzischen Hochschulen gibt es Impfmöglichkeiten für junge Menschen - unabhängig davon, ob sie studieren oder nicht.