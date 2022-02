Du bist neu in Mannheim oder suchst nach süßen Cafés, chilligen Bars und coolen Restaurants? Hier gibt´s unsere ultimativen Tipps!

Egal ob in den Quadraten, im Jungbusch oder in der Schwetzinger Stadt. Mannheim hat was Restaurants, Cafés oder Bars angeht ganz schön viel zu bieten. Und das Coolste: Alles ist mit dem Fahrrad erreichbar.

Fünf Spots für Essen to go, wenns mal schnell gehen muss

1 - Nabati (Jungbusch)

Egal ob Falafel Wrap oder Tabouleh Salat. Wer syrisches Essen liebt, oder mal ausprobieren möchte, ist bei Nabati genau richtig. Hier gibt's für uns die beste Falafel und das, wie wir finden, zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

2 - Bep Of Home (Schwetzinger Stadt)

Bock auf asiatisch? Schaut doch mal bei Bep Of Home vorbei. Hier gibt's auch kleine Snacks für zwischendurch. Und es schmeckt mega!

3 - Bei Gianni (Jungbusch)

Pizza für 4,50€? Ja genau, richtig gelesen. Bei Gianni im Jungbusch gibt's super günstige Pizzen, die trotzdem riesig sind und für den Preis echt lecker schmecken. Am besten vorher anrufen!

4 - Cigköftem (Quadrate)

Noch nie etwas von Çiğ Köfte gehört? Dann wird es höchste Zeit bei Cigköftem vorbeizuschauen. Hier gibt's die Wraps in der vegetarischen Variante. Also aus Weizen, Tomatenmark, gemahlenen Chilischoten und anderen Gewürzen. "Fastfood" mal anders und gar nicht so ungesund.

5 - Uzun Tasfirin (Quadrate)

Die beste Pide in ganz Mannheim gibt es unserer Meinung nach hier. Aber auch wenn ihr Bock auf Lahmacun, Kebab oder Linsensuppe habt, seid ihr bei Uzun Tasfirin genau richtig!

Vier süße Cafés zum quatschen oder abschalten

1 - Kleines Café (Neckarstadt-Ost)

Egal ob Frühstück, hausgemachte Kuchen oder Mittagstisch. Im Kleinen Café ist für jeden was dabei. Außerdem ist das Café richtig schnuckelig und wir lieben die Atmosphäre dort.

2 - Patina Mannheim

Im Patina in Mannheim gibt es nicht nur leckere Chai Latte, heiße Schoki oder Cold Brew Kaffee, sondern auch handgemachten Schmuck oder antike, liebevoll ausgesuchte Möbelstücke. Glaubt uns, einmal dort und ihr müsst immer wieder kommen!

3 - Rötterdam (Neckarstadt-Ost)

Niederlande oder Mannheim? Das kann man hier schon mal schnell verwechseln. Im Rötterdam können Style und guter Kaffee nicht ohneeinander. Dazu noch einen glutenfreien Kuchen und der Tag ist perfekt.

4 - Helder und Leeuwen (Quadrate)

Im Helder und Leeuwen gibt es nicht nur guten Kaffee, sondern auch einen super schönen Hinterhof, der vor allem für die warmen Sommertage perfekt ist. Außerdem bietet das Café verschiedene Barista und Brüh-Seminare an. Die Jungs haben also definitiv Ahnung von ihrem Handwerk!

Fünf Restaurants fürs erste Date

1 - Papi (Jungbusch)

Pizza Napoletana gefällig? Bei Papi bist du da bei unserem Italiener Nr.1. Die Pizzen haben zwar ihren Preis, dafür gibt es eine tolle Auswahl und der Geschmack ist einfach nur delizioso!

2 - Sonrisas (Jungbusch)

Mit mediterranen Köstlichkeiten bringt euch das Sonrisas Mittelmeerfeeling nach Mannheim. Super schöne Location mit verschiedenen Hauptspeisen und leckeren zusammengestellten Platten für zwei Personen. Das schreit doch schon nach einem Date, oder?

3 - Café Rost (Neckarstadt-West)

Dönerteller, Schnitzel oder Ofenkartoffel. Im Café Rost ist alles vegan und mega lecker. Die meisten Produkte sind dabei bio und aus der Region. Frühstück gibt's hier auch: Pancakes, Croissant, Rührei oder Baguette. Ebenfalls alles vegan oder vegetarisch.

4 - SOI 39 (Neckarstadt-West)

Bock auf thailändisch? Dann müsst ihr zu SOI 39! Im familiengeführten Restaurant werden alle Gerichte nach traditionellen Rezepten gemacht. Und das schmeckt man auch.

5 - Glück und Verstand (Quadrate)

Leckere, frische und saisonale Gerichte. Ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch. Obendrauf gibt's entspannte Wohnzimmer-Atmosphäre. Das gefällt uns!

Vier nice Bars für einen Drink

1- Hagestolz (Jungbusch)

Die Hagestolz Bar ist ein Muss für alle Mannheimerinnen und Mannheimer! Nices Ambiente kombiniert mit klassischen oder ausgefalleneren Drinks.

2 - Nelson Cafe Bar (Jungbusch)

Typische Studierenden-Bar mit Tischkicker und manchmal Livemusik. Wer kein Problem mit Zigarettenrauch hat, fühlt sich hier definitiv wohl. Coole Bar, um entspannt den Abend mit Freunden zu verbringen.

3 - KIOSK (Neckarstadt-West)

Kleine, feine Bar im Herzen der Neckarstadt. Vor allem im Sommer ziemlich cool, um draußen auf der Wiese zu chillen. Auch für leckeren Kaffee und Kuchen ist man hier richtig.

4 - Pfalzliebe (Jungbusch)

Ob draußen mit Lichterkette oder drinnen in gemütlicher Atmosphäre. Wer die Pfalz in Mannheim sucht, findet sie definitiv hier. Ihr habt die Wahl zwischen einem guten Pfälzer Wein und Saumagen im Brötchen. Viel mehr braucht es auch gar nicht.

Places to be in Mannheim

1 - Silberpappel

Leider kein Geheimspot mehr, aber immer noch mega schön. Einfach an einem warmen Sommertag unter den Bäumen liegen, die Schiffe auf dem Rhein beobachten und eine Runde im Alt-Rhein schwimmen. Hier lässt es sich definitiv aushalten.

2 - Rheinterrassen

Egal ob Yoga machen, Spike Ball spielen, lesen oder einfach nur chillen. Die Rheinterrassen sind perfekt dafür. Wer joggen oder Inliner fahren will, kann sich gleich nebenan im Waldpark austoben.

3 - Neckarwiese

Eigentlich müssen wir die Neckarwiese nicht erwähnen, denn wer kennt sie bitte nicht? Abends ein Picknick mit Freunden machen ist hier Pflicht. Dazu die Schwäne im Neckar und das leichte Flackern der Lichter der BASF aus der Ferne beobachten. Dazu hört man noch leise die Live-Musik von ALTER und alles ist perfekt. Wir kommen ins Schwärmen.

4 - Verbindungskanal

Und was liegt zwischen Rhein und Neckar? Richtig, der Verbindungskanal. Hier kann man sich perfekt mit einer Spezi aus dem Jungbuschmarkt und einer Pizza hinchillen. Manchmal hört man noch Musik aus der Popakademie.