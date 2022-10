Die Vorgeschichte zu Game of Thrones, She-Hulk und vieles mehr: Die Serienhighlights im August

"The House of the Dragon" ist bald endlich verfügbar. Marvel setzt mit "She-Hulk" und "I Am Groot" ganz auf grün, und die finale Staffel von Locke & Key kommt auch. Checke hier alle neuen Serienhighlights im August!

Im August geht es wieder ziemlich ab, was neue Serien betrifft. Also gönn' dir ein Eis aus deiner Truhe, schalte den Ventilator an und starte eine der Serien, die endlich erscheinen!

Im August neu auf Disney+

She-Hulk - ab 17.8.

Jennifer Walters ist eine ganz normale Anwältin. Außer sie ist es nicht. Denn sie hat die gleichen Kräfte wie ihr Cousin, Dr. Bruce Banner, den viele unter seinem Superhelden-Namen kennen: der unglaubliche Hulk. Wenn die beiden wütend werden, werden sie stärker, größer und vor allem grüner.

Jennifer geht also bei ihrem Cousin ins Training, weil es nicht ganz einfach ist, die Hulk-Kräfte unter Kontrolle zu halten. Eigentlich möchte sie aber nur in ihr normales Leben zurück, bis sie als Anwältin einen Verbrecher verteidigen soll, der Bruce umbringen wollte.

Damit geht Marvel in Phase 4 über. Gleichzeitig wurde auch angekündigt, dass She-Hulk in zukünftigen Filmen zu sehen sein wird.

I Am Groot - Mini-Serie ab 10.8.

Wohl nach "Bond, James Bond" einer der bekanntesten One-Liner aus Film und Fernsehen: "I Am Groot." Marvel bringt zu dem Charakter aus "Guardians of the Galaxy" eine Mini-Serie raus, die aus mehreren Kurzfilmen und voraussichtlich ziemlich wenig Text besteht. Baby Groot erlebt dabei verschiedene Abenteuer, trifft neue Freunde und Feinde und wird zu der Figur, die wir kennen und lieben.

Im August neu auf Netflix

Locke & Key - Staffel 3 ab 10.8.

Die letzte Staffel kommt!

Im Locke-Haus gibt es immer noch verschlossene Türen. Die drei Geschwister Tyler, Kinsey und Bode mussten schon den Tod ihres Vaters mitansehen - weshalb sie danach nach Massachusetts ins alte Familienanwesen gezogen sind. Allerdings ist das Haus etwas Besonderes: mit magischen Schlüsseln und Türen. Nicht alles, was die Geschwister finden, ist besonders nett und jetzt kommt es zum epischen Kampf zum Schluss der Serie.

Noch nie in meinem Leben... - Staffel 3 ab 12.8.

Devi (gespielt von Maitreyi Ramakrishnan) aus "Noch nie in meinem Leben..." DASDING picture alliance/dpa/Netflix / Lara Solanki

Wie geht es weiter mit Devi, Eleanor und Fabiola? In den letzten Staffeln haben sie dafür gekämpft, sie selbst und gleichzeitig so cool wie möglich zu sein. Quasi unmöglich als Teenager an der Highschool mit mehr oder weniger traditionellen Müttern. Außerdem ist es mit den Jungs auch nicht so einfach: Eigentlich wollte Devi mit Ben zusammen sein, bis ihre Freundinnen ihr davon abraten. Also hat sie sich für Paxton, den coolen Sportler entschieden. Aber jetzt scheint Ben doch Interesse zu haben, obwohl er doch eigentlich mit einer anderen zusammen ist... ganz so einfach wird das wohl nicht.

Diese Serien kannst du im August in der ARD Mediathek streamen

Techno House Deutschland

Okay, die Serie gibt's offiziell schon seit 29. Juli in der ARD Mediathek, aber du willst dich bestimmt im August auf die Nature One einstimmen. 😉 Deshalb setzen wir das auch diesen Monat nochmal auf deine Watchlist.

Techno ist ein Lebensgefühl. Das Festival-Life auch. Die achtteilige Doku-Reihe „Techno House Deutschland“ widmet sich beidem und ist seit 29. Juli in der ARD Mediathek verfügbar.

Es geht um die Entwicklung des Techno, aber auch um eines der größten Festivals in Deutschland, bei dem auch wir jedes Jahr gemeinsam mit euch und Acts wie Paul van Dyk oder Lari Luke auf der früheren Raketenstation Pydna abfeiern: die Nature One.

Science for Future - Wissens-Expedition mit Jacob Beautemps - ab 4.8.

Jacob Beautemps wäre zu Schulzeiten quasi der Physik/Chemie-Lehrer unserer Träume gewesen, denn wenn er auf seinem YouTube-Kanal „Breaking Lab“ naturwissenschaftliche Themen erklärt, ist das so spannend, dass sich hunderttausende Menschen durch seine Videos bingen.

Ab dem 4. August steht er nicht nur für seine halbe Million Follower vor der Kamera, sondern auch für die neue Serie „Science for Future“.

Wie holen wir das CO2 wieder aus der Luft, um den Klimawandel einzudämmen? Was werden wir in Zukunft essen? Und wie kriegen wir das Plastikproblem in den Griff? Hier bekommst du die Antworten darauf. On top: ziemlich coole Bilder und interessante Expert*innen, die Jacob auf seiner Reise zwischen gigantischen CO2-Staubsaugern und Algenfarmen getroffen hat.

World Wide Wohnzimmer - ab 8.8.

World Wide Wohnzimmer - jetzt auch in der ARD-Mediathek! Das Late-Night-Show-Format von Benni und Dennis kriegt ganz offiziell sechs XXL-Folgen in der ARD-Mediathek. Die beiden Brüder laden verschiedene Promis (zum Beispiel Money Boy und Felix Lobrecht) ein und quatschen mit ihnen - oder ziehen sie bei verschiedenen Spielen über den Tisch.

Neu auf Sky

House of the Dragon - ab 22.8.

Game of Thrones? Nein, aber fast. Es ist die Prequel-Serie, die auch auf einem Buch von George R. R. Martin basiert, und einige hundert Jahre vor der Erfolgsserie mit Jon Snow und Co. spielt.

Viserys Targaryen, Vorfahre von Daenerys Targaryen aus Game of Thrones, ist Herrscher über die Königslande. Die Frage seiner Nachfolge ist aber nicht ganz geklärt, weil er zwar einen jüngeren Bruder, aber auch eine Tochter hat. Beide wollen nach Viserys Tod über Westeros herrschen. Es sieht nach epischen Schwertkämpfen, Drachenritten und bekannten Orten (wie zum Beispiel Königsmund oder Drachenfels) aus. Es gilt nicht mehr "Der Winter naht." - jetzt heißt es: "Feuer und Blut."

Diese Serien kannst du im August auf Amazon Prime streamen

All or Nothing: Arsenal - ab 4.8.

Amazon bringt eine Doku-Reihe über den Fußball-Verein Arsenal (London). Sie haben die Profi-Sportler mit der Kamera begleitet, und das nicht nur bei den Spielen. Auch bei den Trainings, beim Mittagessen, bei Taktiktreffen waren sie dabei. Absolutes Muss für jede*n Fan und Fußballinteressierte*n!

Making the Cut - ab 19.8.

Heidi Klum und Tim Gunn sind zurück in der dritten Staffel von "Making The Cut". Zehn Fashion-Designer*innen aus der ganzen Welt kämpfen hier um eine Million Dollar und eine Zusammenarbeit mit Amazon Fashion. Jede Woche gibt's zwei Folgen, also ist das Staffelfinale Anfang September.

