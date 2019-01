Dominik ist Polizist in Backnang. Wenn er nicht gerade Streife fährt, steht er vor dem Mikro und singt. Wie er das unter eine Hut bekommt und wie das klingt, siehst du im Video.

Der 28 Jährige kommt aus Backnang und singt mittlerweile schon mehr als elf Jahre. Mit 16 Jahren gründete er seine erste Schulband und seitdem ist die Musik nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken.

Dominik tritt unter dem Künstlername "Pheel Awsom" auf

Am 10. Januar ist seine dritte Single, das Elektro-Cover "Wherever you will go" erschienen. Das Original stammt von der Band „The Calling“. Wenn er nicht gerade neue Songs einsingt, arbeitet er als Polizist.