Lasst uns die sicheren Mauern unserer Kirchen verlassen und dahin gehen, wo das Leben tanzt, kocht und vibriert. Viel zu lange haben wir uns versteckt hinter starren Traditionen, festgefahrenen Formen und verstaubten Talaren. Jetzt ist es Zeit in den nächsten Gang zu schallten und ungeschützt, ungeheuchelt und radikal ehrlich (auch im Scheitern) den Glauben genau dort zu leben, wo es uns und die Menschen heute hinzieht. In Cafés, in Kneipen, im Beruf, in der Kita, in der Schule, an der Uni - einfach in der Welt, in der wir uns eh die meiste Zeit aufhalten. Genau dort braucht es Kirche, genau dort braucht es Dich und Mich oder um es ganz persönlich für mich zu formulieren: Am meisten #Pfarrer bin ich immer dann, wenn ich den Siebträger einspann, die Milch aufschäume, das #Herz in die Tasse zeichne und ich durch #kaffee mit Menschen ins Gespräch komme -über den VfB, den Glauben, Musik, ihr Leben und eben über GOTT. In diesem Sinne: Raus aus den Mauern, rein ins Getümmel 🙌🏻