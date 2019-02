Ihr wollt vom Schmotzige Donnschtig bis zum Aschermittwoch so richtig abfeiern? Wir haben für euch mal gesammelt wo was geht in Stuttgart!

1. Rasant: Kübelesrennen in Bad Cannstatt, 28. Februar

Kübelesrennen in Bad Cannstatt Kübelesmarkt Bad Cannstatt e.V.

Beim Kübelesrennen auf dem Cannstatter Marktplatz geht's rasant zu. Prominente Teams stürzen sich auf dreirädrigen Waschkübeln in den Hindernisparcour. Die Chance ist groß, dass ihr den ein oder anderen Fußballprofi zu sehen bekommt. Ab 19 Uhr geht's los, nach der Siegerehrung wird selbstverständlich weiter gefeiert.

2. Ganz schön frech: Schmotziger Donnerstag in der Boa, 28. Februar

Schmotziger Donnerstag Special Boa

Schmotziger Donnschtig oder Weiberfasnet - schnippschnapp heißt es auf jeden Fall am 28.2. in der Boa: Die Jungs sollten da nicht ihre besten Krawatten anziehen! Mixed Music gibt's von DJ Nikos. Um 18 Uhr geht's los, bis 20 Uhr ist der Eintritt frei - verkleidet oder nicht!

3. Geheimnisvoll: Der Maskenball im aer Club, 2. März

Maskenball im aer Club aer club

Zum "masquerade ball" im aer Club kann sich jeder zu Fasching mal so richtig in Schale werfen. Und dann unerkannt vielleicht neue Bekanntschaften machen. Von HipHop über R'n'B bis Charts läuft alles. Beginn ist um 23 Uhr, wer mit Maske kommt, hat freien Antritt!

4. Voll trendy: Fasching vs. Bad Taste und 90er meets "Assischlager" im Universum, 2. März

Fasching vs. Bad Taste Universum

Ob im Faschingskostüm oder lieber im Bad Taste Outfit - im Universum könnt ihr am Faschingssamstag zu 90er Hits und "Assischlagern" abdancen. Um 22 Uhr geht die Party auf zwei größeren Floors an den Start - und wer mal ne Pause braucht: In der Chill Lounge kann man sogar Mario Kart zocken.

5. Konfetti ohne Ende: Ausnahmezustand! Fasnet-Edition im Penthouse, 4. März

Ausnahmezustand! Fasnet-Edition Unzensiert/Penthouse

Das Motto der Party im Penthouse am Rosenmontag ist eindeutig: Ausnahmezustand! Ein Klingeln der Schulglocke bedeutet 60 Sekunden Wassereis for free und mit Konfetti-Shootern soll die größte Konfetti-Schlacht in Stuttgart angezettelt werden. Wichtig: Wer hin will, muss auf Facebook zusagen, sonst wird er nicht reingelassen! Um 19 Uhr geht's los.

6. Traditionell: Faschingsumzug in Stuttgart, 5. März

Fasnetsumzug in Stuttgart DASDING

Der Fasnetsumszug in Stuttgart findet in diesem Jahr am 5. März statt. Auf dem Karlsplatz wird nach dem Umzug fleißig weitergefeiert. Aber auch in diesem Jahr wieder ganz ohne Konfetti...