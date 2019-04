Du wolltest schon immer mal getrocknete Insekten probieren? Dann ab nach Ludwigsburg. Unsere Reporterin Simone hat sich getraut und den Geschmackstest gemacht!

Würmer, Grillen & Co.

Egal ob Mehlwürmer, Grillen, Heuschrecken oder Buffalo Würmer - Insekten zum Essen gibt es nicht nur im Dschungelcamp, sondern auch in Ludwigsburg. In Seidels Salatbar kann man sich zu seinem grünen Salat neben gewöhnlichen Toppings wie Tomaten, Bohnen, Shrimps und Co. auch Insekten bestellen. Besitzer der Salatbar Frank Seidel war von Anfang an von seinem Special Topping begeistert, wusste aber nicht wie es die Kundschaft finden würde.

Insekten essen als Trend?

Am Anfang haben es viele nur aus Interesse bestellt. Mittlerweile bestellen es aber einige. Frank

Insekten als neues Topping und als Proteinquelle

Auf die Idee Insekten in seinem Laden als Topping anzubieten, kam Frank Seidel nachdem er, zusammen mit seiner Tochter, eine Doku geschaut hatte. Los ging es dann an einem 1. April, damit er, falls das neue Topping nicht gut ankommen würde, es als Aprilscherz entschuldigen könnte. Doch die Kundschaft ist begeistert und die Insekten sind nicht mehr aus dem Sortiment zu denken.