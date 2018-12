Die Supreme-Party zum Jahresende gab’s beim RIN-Konzert in Stuttgart. Und alle Bilder dazu gibt's hier.

„Und wir tanzen durch die Nacht, durch die Nacht – Lichter in der Stadt…“- ungefähr so, wie in seinem Song „Dior 2001“ beschrieben, sah es auch aus beim Konzert von RIN in Stuttgart. Wie die Stuttgarter und RIN abgegangen sind, checkst du in unserer Bildergalerie.