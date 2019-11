Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um insgesamt 10 Plätze auf der Gästeliste für KUMMER am 01.12.2019 im Scala in Ludwigsburg. Das Gewinnspiel wird von SWR DASDING veranstaltet.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts -, vertreten durch den Intendanten Prof. Dr. Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.

Das Gewinnspiel startet am 24.11.2019 und endet am 26.11.2019 um 15 Uhr. Es findet ausschließlich online statt. Der Gewinn wird unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern auf der Instagram-Seite von „kesselgeschichten“ verlost. Der Teilnehmer kommentiert dort das Gewinnspielposting und sichert sich so die Chance auf zwei Plätze auf der Gästeliste. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Mehrere Kommentare einer Person werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.

Der Gewinner wird auf Instagram in einer Antwort auf seinen Kommentar und per Direktnachricht benachrichtigt. Zur Bestätigung des Gewinns muss der Gewinner innerhalb von 24 Stunden (ab Gewinnbenachrichtigung) auf die Direktnachricht antworten. Sollte der Gewinner die Annahme des Gewinnes in dieser Zeit nicht bestätigen, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. Es wird dann nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht.

Gewinn

Der Gewinn wird von der Scala Event GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Er wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Der Gewinn umfasst jeweils nur den kostenlosen Eintritt zum Konzert (Plätze auf der Gästeliste) und keine weiteren Leistungen wie z.B. Anreise oder Unterkunft.

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich.

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist ebenfalls nicht erlaubt.

Die Tickets/Plätze auf der Gästeliste können nur zu dem festgelegten Zeitpunkt der Veranstaltung eingelöst werden. Wird die Veranstaltung vom Gewinner nicht besucht, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Für die Begleitperson gelten die Altersbestimmungen des Veranstalters.

Sonstiges

Der Teilnehmer akzeptiert, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine von DASDING verantwortete Leistung handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten zusätzlich die entsprechenden AGB des Veranstalters.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten, z.B. Name und Geburtsdatum, zum Zweck der Organisation der Gewinnspielaktion gespeichert, verarbeitet und an den Veranstalter weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf http://www.dasding.de/datenschutz.

Der Teilnehmer ist sich im Klaren darüber und stimmt zu, dass er an einem Gewinnspiel teilnimmt, in dessen Rahmen er zur Abbildung der Programmaktion im DASDING-Radioprogramm, auf DASDING.de und auf den Social Media Accounts von DASDING für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung steht. Der Teilnehmer wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass vor und während der gesamten Aktion Ton-, Film- und Fotoaufnahmen erfolgen können.

DASDING behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen DASDING zu.

DASDING kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Mitarbeiter des SWR, der ARD und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln davon unberührt. Für das Nutzungsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und DASDING gilt deutsches Recht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.