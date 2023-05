mit Whatsapp teilen

Carsten* ist JVA-Beamter und arbeitet in der JVA Stammheim. Geschmuggelte Gegenstände, unterirdische Gänge – in Serien haben JVA-Beamte einen krassen Job. Der Alltag ist anders.

(*Name geändert)