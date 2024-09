Wir sind live - nicht nur im Radio, auch auf TikTok. Ne runde Real Talk ohne Plan und ohne Filter – deine wildesten Fragen und unsere verrücktesten Stories live im Stream.

DASDING bei TikTok live Immer dienstags und donnerstags von 8-10 Uhr!

Egal, ob über deinen cringen Nachbarn, deinen Lieblingseistee oder unsere Themen im Radio - zwischen den Songs quatschen wir mit dir über alles, wirklich ALLES. Uncut, real, funny.

Also join rein und hau raus! Folge uns auf TikTok und verpass keinen Live-Stream mehr. Was gibt's für einen besseren Start in deinen Day?

Mit dabei sind immer unsere Radio-Hosts und mindestens einer unserer TikTok-Hosts Alex, Linda oder Philipp, mit dem du über den Chat schreiben kannst - egal, über was. Ob du Probleme mit deinem Chef hast oder nicht weißt, wie du deinen Crush nach 'nem Date fragen sollst: Wir und die DASDING-Community sind für dich da! 💛

Unsere TikTok-Hosts machen, was sie wollen - und was du willst! 🤪

Im TikTok Livestream ist nichts geplant. Philipp soll schnell mal deine BFF grüßen? Na sicher. Kann Alex eigentlich rappen? Wir finden's heraus. Welche neuen Songs feiert Linda grade ab? Frag sie. Unscripted und unhinged, einfach weil wir es können. ✌️

Ich genieß diesen live einfach soo sehr. Das is als würd ich mit meinen freunden rumhängen.

Trends, News, WTFs 🕵️

Was läuft eigentlich gerade so in der Welt und im Internet? Und was steckt dahinter? Deine Fragen gehen bei uns nicht unter. Wir haben die DASDING-Redaktion im Hintergrund und checken für dich, was abgeht. Wir diskutieren mit dir, was wir im Radio besprechen und wollen wissen, was du eigentlich davon hälst!

Behind The Scenes im Radio - Während der Sendung 📻

Wir sind ja nicht nur auf TikTok live - die Radioshow läuft weiter! Beim Livestream schaust du unseren Moderator*innen von Morgens klarkommen auf die Finger und kriegst alles mit, was du im Radio nicht sehen kannst, z.B. wann welche Mucke startet, wie News eingesprochen werden und was eigentlich los ist, wenn ein Falschfahrer unterwegs ist.

Ganz ehrlich:

Einfach nur Stories und Postings auf Social Media waren uns nicht genug. Wir wollen, dass du DASDING mitgestaltest - direkt und live! 💛

Übrigens: Kennst du schon die Newszone-App?