Vor wenigen Jahren haben sie "Barfuß am Klavier" und "Pocahontas" noch in Kellerclubs gesungen. Der Erfolg hat sie in große Hallen katapultiert. Das Konzert in Trier: ausverkauft.

Hammer Stimmung vor ausverkauftem Haus. Die Jungs von AnnenMayKantereit haben 5.600 Konzertbesucher in Trier begeistert - mit alten und auch neuen Songs des aktuellen Albums "Schlagschatten". Check oben die Bilder des Konzerts! 👆

