Mehrere Monate werkelt Blanca an ihren Rüstungen, die sie auf Conventions anzieht. Am Anfang konnte sie weder nähen, noch mit Metall arbeiten. Das hat sie sich fast alles selbst beigebracht. Mittlerweile erweitert sie ihre alten Rüstungen oder baut komplett neue.

Blanca ist Cosplayerin. Angefangen hat ihr Hobby auf der Gamescom, als sie die vielen Kostüme gesehen hat. Die verschiedenen Komponenten haben ihr Interesse geweckt.

Dabei kann ich handwerkeln, ich kann planen, ausführen und das Ganze danach tragen. Blanca

Viel Planung

Bevor sie mit dem Bau ihrer Rüstungen anfangen kann, muss sie zuerst recherchieren, welche Materialien sie verwenden möchte. Dann schaut Blanca, was noch bestellt werden muss und was sie bereits hat. Danach kann´s losgehen mit dem Bau. Das dauert dann ein paar Monate und Blanca lässt sich Zeit und steckt viel Liebe in Details. Ihr Hobby lässt sie sich dann auch gerne ein paar hundert Euro pro Kostüm kosten.

Großer Teil ihres Lebens

Mein Hobby ist neben meinem Freund, meiner Familie und meinem Hund tatsächlich das Wichtigste, was ich habe. Blanca

Wenn sie in die Cosplay-Welt abtaucht, ist für sie aber klar, dass sie keine Figur oder einen Charakter darstellt

Bei meinen Kostümen stelle ich niemand anderen dar, sondern bin immer noch ich selbst, nur mit Rüstung. Blanca

Schritt für Schritt

Als Blanca angefangen hat, die Rüstungen herzustellen, konnte sie quasi noch gar nichts. Das Meiste hat sie sich selbst beigebracht, durch Youtube Videos oder auch von anderen gelernt. In der Werkstatt, in der sie als Schreinerin arbeitet, kann sie die Kostüme anfertigen.

Das schönste Kompliment

Mittlerweile sagt sie über ihre eigenen Kostüme, dass diese Wiedererkennungswert haben. Die Details, die sie ihren Rüstungen verleiht, machen sie zu etwas Besonderem. Das schönste Kompliment für sie kam von den zwei Boba Fett Schauspielern:

Klasse Arbeit, tolles Farbschema! Boba Fett Schauspieler

Und auch die Wertschätzung, die sie durch andere bekommt, macht sie besonders glücklich. Auf Conventions freuen sich die Leute ihre Kostüme zu sehen und Fotos mit ihr zu machen.