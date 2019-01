Langeweile auf dem Land? Ne, finden Jakob und Paul. Die sind abends ganz gern in ihrer Wiltinger Dorfkneipe. Jetzt haben sie sich was ausgedacht, wie wieder mehr Leben in die Kneipe kommt.

Die Dorfkneipe, das zweite Wohnzimmer. Und weil das nicht fehlen soll, versuchen Paul und Jakob, ihrer Lieblingsdorfkneipe in Wiltingen neues Leben einzuhauchen 🤩 Falls ihr auch dabei sein wollt: Am 16.02. ist das nächste Konzert. DASDING Trier, Facebook, 28.1.2019, 17:33 Uhr Ein Stück Heimat, so muss eine Dorfkneipe sein. Findet zumindest Paul aus Wiltingen. Im Gasthaus Kratz haben er und Jakob ihr zweites Wohnzimmer gefunden. Sie kommen regelmäßig abends auf ein Getränk und ein Schwätzchen vorbei. Konzerte für mehr Gäste Allerdings kommen nicht mehr so viele Leute in die Kneipe, wie früher. Für Jakob liegt das an dem verstaubten Image, das Dorfkneipen haben. Deswegen haben Paul und Jakob sich was überlegt, um mehr Leute in ihr Lieblings-Gasthaus zu holen: Regelmäßig treten Bands in der Kneipe auf. Bisher gab es zwei Konzerte, zu denen viele Leute kamen. Mitte Februar gibt es das nächste Konzert. Die beiden wollen die Eventreihe durchziehen, bis es dem Gasthaus finanziell wieder besser geht.