Ich rede viel und das auch noch in atemberaubenden Tempo. Was könnte da besser passen, als ein Job in den Sozialen Medien? Bei DASDING vor Ort bin ich für euch als rasende Reporterin (leider wahr, die Blitzerbriefe sprechen für sich - bitte nicht nachmachen!) in der Region Trier unterwegs und zeige euch, was und wer hier so abgeht.