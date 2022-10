Amokfahrt von Trier: So lief es im Krankenhaus

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Steisy und Simeon sind Krankenpfleger:innen in den beiden Trierer Kliniken Mutterhaus und Brüderkrankenhaus. Durch ihre Arbeit kommen sie täglich mit verletzten und traumatisierten Menschen in Berührung. Der 1. Dezember 2020, der Tag der Amokfahrt in Trier, ist aber auch für sie eine Ausnahmesituation.