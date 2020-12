Wie kannst du die Gastro in Trier unterstützen, dabei aber keinen Berg von Verpackungsmüll anhäufen? Wir haben die Antwort!

Essen zum Mitnehmen ist eine super Möglichkeit, Cafés und Restaurants bei dir um die Ecke während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Aber dabei fällt immer ziemlich viel Verpackungsmüll an!

In Trier kannst du in vielen Läden dein Essen in selbst mitgebrachten Gefäßen mitnehmen. So kannst du dein Lieblingsrestaurant unterstützen, während es geschlossen hat, ohne dabei unnötigen Müll zu produzieren.

Wo genau das in der Trierer Innenstadt überall geht, siehst du in der Karte.