Die General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren wird Ende diesen Jahres abgerissen. Davor stand sie jahrelang leer. Vor dem Abriss haben wir uns diesen Lost Place für euch angesehen.

Die General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren wird Ende diesen Jahres abgerissen. Davor stand sie jahrelang leer. Vor dem Abriss haben wir uns diesen Lost Place für euch angesehen.

Lost Places haben immer etwas Geheimnisvolles an sich. Sie sind verlassen, unheimlich und haben meist eine lange Geschichte. So ist es auch mit der General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren, die seit mehreren Jahren stillgelegt ist. Wir haben uns diesen Ort für euch einmal näher angesehen.

Nutzung durch die Bundeswehr

Gegründet wurde die Kaserne 1938 durch die Wehrmacht, später nutzte die Luftwaffe der Bundeswehr die Einrichtung bis 1971. Die Fernmeldeeinheit der Bundeswehr hat die Kaserne anschließend bis 2009 genutzt. Diese Einheit war dafür zuständig die Einheiten anderer Luftwaffen abzuhören. Damals hat man den Stützpunkt gewählt, weil er weit entfernt war von Russland.

In der alten Kaserne kann man immer noch alte Unterlagen der Soldat*innen finden, wie auch verstaubte Kinoanlagen oder Kegelbahnen. Auch einen unterirdischen Bunker gibt es, ebenso wie eine Grillanlage und eine Bar.

Zukunft der Kaserne

Die Stadt Trier plant die Kaserne Ende diesen Jahres abzureißen. Sie hat auch Sprayern erlaubt sich auf dem Gelände auszutoben. Es ist ein neues Gewerbegebiet geplant, doch das ist erst für 2024 angedacht.

Einen genauen Einblick in diesen Lost Place findet ihr oben. :)