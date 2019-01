Was ist kreisrunder Haarausfall?

Kreisrunder Haarausfall ist eine krankhafte Form des Haarausfalls. Bei der Autoimmunerkrankung verliert man die Haare an runden, lokalbegrenzten Stellen am Kopf. Es ist die häufigste Haarausfallerkrankung, etwa 1,4 Millionen Menschen leiden in Deutschland darunter. Sie kann einen in jedem Alter treffen.