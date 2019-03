Krass! Bei diesem Sport geht's echt zur Sache - Faustball! Und in Calw sind sie daheim: die Deutschen Meisterinnen! Die Mädels haben uns ihren actionreichen Sport gezeigt.

Auf den ersten Blick erinnert Faustball an Volleyball: der Ball muss über die Leine geschlagen werden und nach drei Annahmen wieder auf die gegnerische Hälfte. Gespielt wird im Fünf gegen Fünf und jeder Spieler darf nur einen Arm benutzen. Einmal darf der Ball nach jeder Berührung den Boden berühren. Bei der zweiten gibt's einen Punkt für die gegnerische Mannschaft.

Ganz schmerzfrei ist der Sport nicht. Wenn man über den Boden rutscht gibt's auch mal nen Hallenbrand. Aber mit Schonern geht das schon.

Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Das ist das, was es beim Faustball braucht. Und: ein starkes Team! Ganze 17 Mal haben es die Mädels vom TSV Calw probiert. Der Ehrgeiz, ihr großes Ziel zu erreichen, hat sie in all der Zeit nie verlassen. Die Belohnung kam: jetzt sind sie Deutsche Meisterinnen geworden.

Und dann hat's Kaboom gemacht und schon waren wir Deutscher Meister!

Gefeiert haben die Calwerinnen ihren Erfolg natürlich auch ordentlich. Jetzt hoffen sie ihren Sport mit dem Titel bekannter machen zu können. Und dass sie bei der Titelverteidigung mehr Leute anfeuern.