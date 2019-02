Das Warten hat ein Ende! Wir sind wieder mittendrin in der Fasnet. Wir haben für dich die schönsten und größten Umzüge rund um Tübingen zusammengestellt!

Der Fasnetsumzug Tübingen - am 17.02. um 13:30 Uhr in der Altstadt!

Fasnet hat in Tübingen zwar nicht so viel Tradition wie in anderen Orten, der Umzug kann sich mittlerweile aber wirklich sehen lassen! Bei der Tübinger Narrenzunft sind massenhaft Hästräger zu Gast, wenn erst durch die Altstadt gezogen wird und dann in der Hepper-Halle weiter gefeiert wird. Wir finden: ein echtes Muss!

Der Rottenburger Ommzug - am 03.03. um 13:30 Uhr rund um den Dom!

Auch in Tübingens Nachbarstadt Rottenburg gibt es natürlich Fasnet. Und das seit bald 100 Jahren! Der traditionelle Ommzug ist eines der Highlights der schwäbisch-allemannischen Fasnet. Rund um den Dom sind Ahlande und Co. unterwegs und verzaubern mit ihren tollen Masken und Häsen die etwa 90.000 Zuschauer. Rottenburg? Gehört für Fasnet-Fans dazu!

Der Hirschauer Rosenmontagsumzug - am 04.03. um 13:30 Uhr!

Der Tübinger Stadtteil Hirschau nennt sich zur Fasnet selbst "Bad Hirschau" und genau da findet natürlich auch jährlich ein Umzug statt. Rotmäntele, Äschadreppler, Feurige Hunde, Bürgerwehr und Hexen machen dann am Fuße des Kapellenberges Hirschau unsicher. Und mit der Lumpenkapelle sorgen sie für jede Menge Spaß!

Großengstinger Fasnetsumzug - am 04.03. um 13:31 Uhr!

Heute waren wir bei kaltem Wetter in Großengstingen auf dem Umzug. Danke an Bifi für die gute Bewirtung #hommelhenkerontour #hommelhenker #fasnet2018 #fünftejahreszeit #hommelontour #großengstingenumzug2018 hommelhenker_offiziell, Instagram, 10.2.2018, 17:02 Uhr

Hurra de ausre! Dieses Jahr feiert Großengstingen auf der Schwäbischen Alb großes Jubiläum - 100 Jahre Fasnet, 30 Jahre Fasnetsumzug am Fasnetsamstag und 30 Jahre Lomba-Kabell. Ihre Maskengruppen Hurgele, und die Gosgarda-Käther sorgen für narrede Stimmung und die Albra-Gugga für fetzige Mukke. Über 70 Zünfte werden Großengstingen unsicher machen.

Der Rottweiler Narrensprung - am 04.03. um 8:00 Uhr und am 05.03. um 8:00 und um 14:00 Uhr!

Der wohl berühmteste Umzug in unserer Region und ganz klar einer der schönsten weltweit ist der Rottweiler Narrensprung. Wenn tausende Gschell, Biß, Fransenkleidle, Schantle und Federahannes durch das schwarze Tor durch die Altstadt laufen und springen. Die Fasnetstradition ist in Rottweil fast 500 Jahre alt. Und trotzdem ist sie unvergleichlich schön und wird nie langweilig.