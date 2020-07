Branimir hat in Tübingen Theologie studiert und sich jahrelang auf seinen Traum vorbereitet: Priester werden. Warum hat er sich für ein Leben mit so viel Verzicht entschieden?

Branimir ist 29 Jahre alt, wirkt ziemlich lässig. Er spielt Basketball, steht auf HipHop und liebt Zeichentrickserien. Passt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht in das "typische Bild", das man von Männern mit seinem Job hat: Er ist Priester.

Schon ziemlich früh war ihm klar: Ich will mal was mit Menschen machen. Bei den Menschen sein, für andere da sein. Einen Job mit Sinn. Er studiert in Tübingen Theologie und entscheidet sich, Priester zu werden. Mit allem, was dazugehört.

Ich glaube nicht, dass Gott uncool ist.

Keine Beziehung, kein Sex, keine eigene Familie

Priester sein heißt auch im Zölibat zu leben: Ohne Beziehung, ohne Sex und ohne eine eigene Familie zu gründen. Für Branimir ist das kein Problem. „Ich würde das für nichts in der Welt tauschen“, sagt er selbst.

Während des Studiums war er mal verliebt: „Das war sehr, sehr schön." Bevor es ernst wurde, hat er das Ganze aber abgebrochen. Aus Fairness, wie er sagt. Da er wusste, dass er Priester werden will, wäre es einfach unfair gewesen, weil man die Beziehung irgendwann beenden wird.

Wenn ich junge Eltern mit Kinderwagen sehe, werde ich nicht wehmütig oder so. Das ist einfach nicht mein Lifestyle. Ich bin ganz da für die Leute, die mich brauchen: Jugendliche, Brautpaare, Alte, einfach alle.

In der Freizeit auch mal gehen lassen

In seiner Freizeit spielt er Basketball, trifft sich mit Freunden. Zum Ausgleich. Und weil er bei seinen Freunden einfach mal Branimir sein kann und nicht „der Priester“. Da kann er sich auch mal gehen lassen und Kraft tanken, um dann wieder für andere da zu sein. Jeden Tag.