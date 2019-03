Es war Fasnet in Engstingen und wir haben deine Bilder mitgebracht!

Hexen, Teufel, Geister! Und hammer Stimmung! Und dazu auch noch ein Jubiläum in Engstingen! Zum 30. Mal hat hier der Fasnetsumzug stattgefunden. Aber was für ein Glück! Am Morgen hat es noch geregnet. Pünktlich zum Umzug hat es aber aufgehört.

