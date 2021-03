Tübingen ist jetzt sogenannte „Corona-Modellstadt“. Während in anderen Städten und Kreisen wieder strengere Corona-Maßnahmen eingeführt werden, wird hier weiter geöffnet. Aber unter einer Bedingung. Welches Konzept hier gerade getestet wird, wie das bisher so funktioniert und was das landesweit bedeuten könnte, erfährst du hier.

Auf die News, dass Theater, Museen, Kinos und die Außengastronomie wieder öffnen dürfen, warten wir bisher eigentlich noch vergeblich. Tatsächlich mussten die ersten Städte und Kreise die Lockerungen der letzten Woche schon wieder zurücknehmen. In Tübingen ist das anders: Hier ist nicht nur Kino und Essen bzw. Trinken im Freien wieder drin, sondern sogar ein Konzert im Landestheater.

Voraussetzung für das alles: Um die Angebote nutzen zu können, muss jede*r einen negativen Schnelltest vorweisen.

Eintritt nur mit negativem Schnelltest - so funktioniert das Konzept in Tübingen

Die Testphase des Modellprojekts „Öffnen mit Sicherheit“ geht drei Wochen, geplant ist bis 4. April. Der konkrete Plan sieht so aus: Es gibt sechs Schnellteststationen rund um das Stadtzentrum. Wer hier negativ getestet wird, bekommt ein sogenanntes „Tübinger Tagesticket“, darauf steht der Name und das bestätigte negative Ergebnis. Wer im Stadtgebiet shoppen, zum Friseur, zum Café, ins Kino, Theater und Co. möchte, muss das Tagesticket vorzeigen. Masken-, Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin.

Das Ganze wird auch wissenschaftlich untersucht - so soll herausgefunden werden, an welchen Stellen und in welchem Zeitraum sich das Infektionsgeschehen abspielt. Sollten die Zahlen unverhältnismäßig ansteigen, muss aber reagiert werden. Verläuft alles gut, könnten die Erfahrungen aus Tübingen für das ganze Land Baden-Württemberg interessant sein, weil man daraus ableiten könnte, welche Öffnungen und Lockerungen in den nächsten Wochen denkbar sind.

