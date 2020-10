Julia ist Landwirtin aus Leidenschaft. Schon als Kind war ihr klar, wo sie später arbeiten will. Als Frau im Männer dominierten Landwirt-Beruf hat sie immer wieder mit Vorurteilen zu tun.

Mit anpacken!

In Leibertingen in Oberschwaben arbeitet Julia auf dem Hof ihrer Eltern. Dort packt sie sowohl in der Landwirtschaft, als auch beim Holzrücken mit an, wenn im Wald gefällt wird. Mit großen Maschinen kennt sie sich aus, hat aber trotzdem immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch sie weiß, da hilft nur eins: einfach mit anpacken!

Gerade die ältere Generation ist schon oft skeptisch. Die haben oft noch das Bild vor Augen, dass die Mädels in die Küche gehören und die Kerle die schwere Arbeit machen. Da muss man sich dann echt beweisen! Julia

30.000 Follower auf Instagram

Auf Instagram hat sie über 30.000 Follower und nimmt diese jeden Tag mit auf's Feld, zu ihren Kühen und Schweinen. Dort vernetzt sie sich mit anderen Mädels aus der Landwirtschaft und zeigt, dass da auch Frauen gut aufgehoben sind. Ihre Reichweite nutzt sie auch, um über aktuelle Themen in der Landwirtschaft zu diskutieren oder ihr Wissen zu teilen.

Mädels in der Landwirtschaft sind schon noch eine Seltenheit, aber mittlerweile trauen sich viel mehr, das zu machen. Das finde ich gut! Julia

Ein Leben in der Stadt, das ist nichts für sie. Warum auch, meint sie, die Dorfleute könnten mindestens genauso gut Party machen, dafür müsse man nicht extra in die Stadt fahren.