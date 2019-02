Ui, ein Date steht an! Und damit direkt die große Frage: so woll man nur hin? Action oder Romantik? Drin oder draußen? Wir haben für dich die besten Dating-Locations in Ulm!

Für Outdoor-Fans: Die Brückentour!

Trefft euch für einen schönen Spaziergang von Brücke zu Brücke! Ihr könnt dabei an der Donau entlang gehen und jederzeit eine Pause einlegen (am besten auf der Neu-Ulmer Seite, da ist die Aussicht besser...). Wenn ihr es ruhiger haben wollt, startet am Wasserkraftwerk und lauft von dort bis zur Fußgängerbrücke in Offenhausen oder direkt bis zur Gänstorbrücke. Wenn ihr es etwas belebter haben möchtet, bietet sich eine Tour von der Herdbrücke flußaufwärts in Richtung Eisenbahnbrücke an. Wenn das Date sehr gut läuft, könnt ihr an der auch gleich noch euer Liebesschloss zu den anderen hängen...

Achtung: Solltet ihr euch abends treffen, nehmt lieber die Route näher an der Stadt. Die Wege direkt an der Donau entlang sind teilweise schlecht beleuchtet.

ULM. MEIN LIEBLINGSORT. Heimat, Paradies und ein Ort der Freiheit. ☀️ #donau #freedom #freiheit #heimat #paradies #lieblingsort #niceplace #neuulm #ulmneuulm #view #ausblick #ulmer #münster #ulmermünster #münsterblick #ulmliebe #ulmlovers #ulmart #city #weloveulm #amazing #city #cityphotography #photooftheday #instapic #sonne #sun #sunset #sehrschönhier #ulm #sowasvonulm sowasvonulm, Instagram, 24.9.2018, 18:41 Uhr

Für Naschkatzen: Die süßen Adressen!

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, und was mag einfach absolut jeder? Richtig: Süßkram! Und davon gibt es jede Menge in Ulm. Die Tour startet auf der anderen Seite der Donau, am Neu-Ulmer Petrusplatz im Café Naschkatze. Da ist es nicht nur total schnuckelig, sondern ihr könnt auch in absolut kein Fettnäpfchen treten: hier gibt es selbstgemachten Kuchen, und zwar in vegan. Aber Achtung: Grade am Wochenende ist es hier ziemlich voll.

Freshe Sachen bei Rituals kaufen, um gediegen heut Abend hamammäßig zu Duschen, veganer Browniekuchen mit Kirschen, Grieß und gezuckerten Mandelsplittern & heiße Schokolade mit Lavendel - so gefällt mir mein Feierabend! Und all das mit dem Besten aller Besten @fufi.fresh 😍 #cafenaschkatze #zuckersommer eileenerdbeer, Instagram, 26.8.2015, 18:38 Uhr



Sollte gar kein Plätzchen frei sein, gibt es auch noch gute Alternativen. Beim Ulmer Zuckerbäcker gibt es die vielleicht besten Gebäckstücke der Stadt - auf jeden Fall die traditionsreichsten. Denn die Bäckerei Zaiser in der Herrenkellergasse ist die letzte eigenständig backende Bäckerei in der Innenstadt. Wer es lieber modern haben möchte, der kann ein paar Straßen weiter bei Oh my Waffle vorbeischauen. Dort gibt es Waffeln in verschiedenen Variationen - sogar in herzhaft.

Romantik mit Aussicht - ein Date mit Weitblick!

Auf sieben Bergen erbaut, hat Ulm natürlich auch jede Menge schöne Aussichten zu bieten. Der Klassiker ist das Ulmer Münster. Aber Achtung: Das Date besser darauf vorbereiten, denn in hohen Schuhen oder unpassender Kleidung können die 768 Stufen bis zur Spitze zur Qual werden.



Wer es etwas entspannter haben möchte: die Aussicht in der X-Lounge im obersten Stockwerk des Xinedome-Kinos am Bahnhof ist zwar nicht ganz so beeindruckend wie vom Münster aus, dafür gibt es leckere Cocktails, entspannte Atmosphäre und eine Dachterrasse. Und falls einem doch mal die Gesprächsthemen ausgehen, ist das Kino ja nicht weit...

Und wer neben der tollen Aussicht auch einmal richtig schick ausgehen möchte, der kann ins Maritim-Hotel. Das Restaurant dort ist auch für Nicht-Gäste geöffnet. Tipp: Wenn euch die Abendessen-Karte zu hochpreisig ist, einfach mal zum Kaffee vorbeischauen. Den Blick gibt's da auch und Kaffee und Kuchen ist nicht viel teurer als anderswo.

Leider leider leider gibt es im Panoramarestaurant des "Hotel Maritim" in Ulm absolut nichts für Veganer, nicht mal Sojamilch. Aber die Aussicht auf Ulm ist einfach grandios. Unfassbar, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben dort oben war. Umso schöner, dass ich mich dadurch heute wieder einmal aufs Neue in meine schöne Heimat verlieben konnte. vegtastisch.de, Instagram, 13.10.2016, 17:33 Uhr

Action und Fun - sportliche Date-Ideen!

Zurück in die Kindheit geht es auf jeden Fall bei Xtreme Jump in Böfingen. In der Trampolinhalle kann man sich mal so richtig austoben. Aber Achtung: so eine Stunde hüpfen ist ganz schön anstrengend, passende Kleidung ist wichtig und auch das Make-Up könnte leiden, daher vielleicht besser vorher checken, ob die Idee gut ankommt.



Etwas weniger sportlich geht es bei einer Runde im Escape Room zu - und ihr könnt gleich checken, wie gut ihr als Team funktoniert. Seit kurzem gibt es Escape Rooms mit verschiedenen Stories nicht nur im Industriegebiet in Neu-Ulm, sondern auch direkt in Ulm in der Hirschstraße.

Wenn ihr mehr Lust auf frische Luft habt: Minigolf in der Friedrichsau ist immer eine schöne Idee - und falls das Wetter schlecht ist, kein Problem: Im Poolice in Dornstadt könnt ihr in einer umgebauten ehemaligen Tennishalle Minigolf spielen - indoor. Außerdem könnt ihr dort auch Billard spielen - und der Verlierer kann dem Gewinner direkt einen Cocktail an der Bar ausgeben.

Der Klassiker - auf einen Drink!

Wenn ihr es erst einmal unkompliziert angehen wollt, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, einfach mal was trinken zu gehen. Über die Sommermonate gibt es seit diesem Jahr die Wilhelmsbar. Die ist - wie der Name schon vermuten lässt - auf der Wilhelmsburg. Der Pop-Up Space hat meistens nur am Wochenende geöffnet, dafür gibt es dann einen kostenlosen Shuttle-Bus von der Stadtmitte aus und jede Woche ein anderes Rahmenprogramm. Besonders schön ist es bei gutem Wetter, dann wird der Innenhof der Wilhelmsburg zur Outdoor-Bar mit bunten Lampions und schöner Stimmung.

Geschafft! Es kann losgehen! Das Wetter ist grandios und heute Abend ist so einiges geboten… Ab 18 Uhr eröffnet der Pop Up Space und damit auch die Wilhelmsbar 🤩 Euch erwarten tolle Kunstprojekte, fetziger Sound, lecker Essen und natürlich auch das ein oder andere kühle Getränk von der Bar! Kommt vorbei und feiert mit uns! ... und das der schwere Aufstieg keine Ausrede ist -> ab sofort fährt der Free Shuttle Bus von der Neuen Mitte zur Wilhelmsburg und zurück. wilhelmsbar, Instagram, 26.7.2018, 17:51 Uhr

Wer in der Stadt bleiben möchte, aber dennoch frische Luft beim Date schnappen, für den ist die Stiege an der Herdbrücke eine schöne Adresse. Die Stiege ist eigentlich nur eine ehemalige Toiletten- und Treppenanlage, in der es jetzt aber eine Bar gibt und ab und zu auch mal eine verrückte Kunst-Installation.

Wenn ihr einen richtig außergewöhnlichen Abend erleben wollt, ist das White Rabbit einen Besuch wert. Nach dem Konzept einer "Speak-Easy-Bar" erfahrt ihr nur, wo die Bar überhaupt ist, wenn ihr euch vorher per Facebook-Nachricht eine Einladung sichert. Dann bekommt ihr den Standort kurz vorher mitgeteilt. Dort gibt es dann das volle Alice im Wunderland Paket, ihr müsst euch für eine farbige Pille entscheiden und was danach passiert, verraten wir nicht - ist ja spannender, das dann zu zweit heraus zu finden...