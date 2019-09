Jonas aus Gerhausen hat genug vom langweiligen Alltag! Er hat seinen Job, als Forstwirt, gekündigt und ein Abenteuer vor sich - er will mit seinem Auto nach Südafrika fahren.

Hast du nicht auch schon immer davon geträumt dem Alltag zu entfliehen und einfach abzuhauen? Jonas hat sich diesen Traum verwirklicht! Er fährt für ein Jahr von Gerhausen nach Südafrika. Er will von Gerhausen noch Frankreich, Spanien, Marokko und dann die komplette Westküste bis nach Südafrika entlangfahren.

Pimp my ride!

Dafür hat er sein Auto etwas gepimped. Wir haben ihn besucht und uns angeschaut, was er so alles auf seinen Trip mitnimmt und wie er sein Auto modifiziert hat.

Und du kannst dabei sein...

Jonas will seinen Trip dokumentieren und ab und an - wenn er mitten im Nirgendwo Empfang hat - auch mal was auf seinem Instagram-Profil @jonas_aut posten. Das solltest du im Auge behalten ;)