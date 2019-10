Na, auch im Star Wars Fieber? Dann seid ihr richtig bei den Stauferlöwen in Schwäbisch Gmünd - die sind nämlich als bisher einziges deutsches Team in der Lichtschwertkampf-Liga!

In Frankreich ist Lichtschwertkampf seit diesem Jahr eine offizielle Sportart - ganz so weit ist es in Deutschland noch nicht.

Lichtschwertkampf wie in Star Wars!

Aber die Stauferlöwen in Schwäbisch Gmünd trainieren schon mal fleißig darauf zu! Und das nicht nur für kostümierte Showkämpfe - beim richtig sportlichen Lichtschwertkampf geht es heftig zur Sache: Schutzkleidung ist Pflicht und es geht weniger um Jedi-Kräfte als viel mehr um Muskeln und Kondition. Wir haben die Truppe mal beim Training besucht!

Kämpfen wie Darth Vader & Co.

Das ist schon ein geiles Gefühl, seinem Jedi-Idol nacheifern zu können! Rebecca, Lichtschwert-Kämpferin

Der Aufstieg Skywalkers?

Ob das Kämpfen mit dem Lichtschwert in Deutschland einen Aufstieg wie Skywalker hinbekommt (kleiner Insider unter Fans) - muss sich aber erst noch zeigen.