Gaming-Fans weltweit feiern gerade den Release der Unreal Engine 5. Mit der neuen Technologie sollen Games zukünftig so realistisch aussehen, wie ein Spielfilm im Kino. Unsere Gaming-Kollegen von Game Two haben uns das Ganze mal eingeordnet.

Diese Woche wurde die Gaming-Szene von einer neuen Technologie überrascht: Unreal Engine 5. Die Präsentation von Unreal Engine 5 wurde anhand einer Spielekonsole gezeigt. Die Grafik soll so überragend gewesen sein, dass es an richtige Filme erinnert. Aber: Was steckt dahinter?

Wir haben mal bei unseren Gaming-Kollegen des funk-Kanals Game Two nachgefragt, was es mit diesem Hype um Unreal Engine 5 auf sich hat. "Game Two"-Redakteur Trant:

Was ist die Unreal Engine 5?

"Die Unreal Engine 5 von Epic ist eine neue Game-Engine für die kommenden Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X, aber auch für PCs. Beschreiben lässt sich eine Game-Engine als Entwicklungsumgebung, die alle nötigen Werkzeuge für die Spielentwicklung beinhaltet. Enthalten sind zum Beispiel Tools für die Erzeugung von Landschaften, für die Animation von Figuren, für Physik oder für die Beleuchtung, um es mal ganz grob zu umreißen.

Die Fähigkeiten einer Game-Engine bestimmen also, wie ein Spiel aussieht, wie es klingt, welche visuellen und physikalischen Effekte es bietet, und auch, wie aufwändig die Entwicklung ist. Eine gute Game-Engine sollte nicht nur leistungsfähig sein, sondern den Programmierern und Künstlern auch ihre Arbeit erleichtern. Weitere populäre Game-Engines heißen Unity, CryEngine, Frostbite oder Decima. Doch mit der Unreal Engine 5 wurde nun zum ersten mal eine Engine demonstriert, die auf die Fähigkeiten der neuen Konsolen zugeschnitten ist."

Warum der Hype um Unreal Engine 5?

"Über die PlayStation 5 und die Xbox Series X wird schon eine Weile geredet, aber bisher hat man so gut wie keine Spiele gesehen. Wenn etwas gezeigt wurde, waren es vorgerenderte und geschnittene Videos, die zwar schön aussehen, aber nicht die Fähigkeiten der neuen Konsolen repräsentieren. Oder eben Gameplay-Videos, die kaum besser aussahen als das, was wir heute schon kennen. Die Unreal-Engine-5-Demo hingegen lief laut Epic in Echtzeit auf einer PlayStation5 - das bedeutet: Ungefähr so könnten PS5-Spiele tatsächlich aussehen. Endlich bekommen Gamer ein Bild davon, auf was sie sich freuen können.

Besonders beeindruckend war hierbei die enorm detaillierte Geometrie der Umgebung: Wirklich jedes kleine Steinchen, jede Kerbe und jedes Relief war ausmodelliert, und wenn diese winzigen Unebenheiten auch noch ebenso detaillierte Schatten warfen, sah das schon beeindruckend aus. Ein weiterer Aspekt war die Beleuchtungstechnik "Lumen", die Licht von Oberflächen reflektieren lässt und für eine globale Illumination sorgt. Trifft das Sonnenlicht zum Beispiel auf den Boden einer Höhle, reflektiert der Boden dieses Licht und erhellt somit physikalisch korrekt die umliegenden Wände.

Das ist nicht grundlegend neu, denn die Technologie namens "Triangle Raytracing" erfüllt den selben Zweck, aber laut Epic ist "Lumen" weniger leistungshungrig. Der Begriff "Fotorealismus" ist eigentlich ein bisschen verpönt, denn er wird alle Jahre wieder mal rausgegekramt, wenn neue Technologien präsentiert werden - aber hier liegt er einem auch wieder auf der Zunge."

Ist der Hype um Unreal Engine 5 gerechtfertigt?

"Ich denke schon, denn die Demo sah wirklich wahnsinnig gut aus. Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass Epic uns angelogen hat, als sie beteuerten, die Demo laufe auf einer PlayStation5, denn wenn so eine Schummelei rauskäme, wäre es ein PR-Gau sondergleichen. Von daher darf man durchaus gehyped sein.

Doch man muss seine Erwartungen auch dämpfen: Zum einen soll die Unreal Engine 5 erst Ende 2021 in voller Gänze für die Entwicklungsstudios zur Verfügung stehen. Und zum anderen sind derartige Engine-Demos keine fertigen Spiele. Ihr einziger Zweck ist lediglich die Präsentation neuer Technologien in bestmöglicher Form.

Man kann das ein wenig mit der Auto-Industrie vergleichen: Konzeptstudien oder Prototypen, die auf Messen gezeigt werden, sehen auch meist besser aus als das Serienfahrzeug. Es ist also noch nicht in Stein gemeißelt, dass die ersten Spiele für die neuen Konsolen exakt so aussehen wie das, was die Demo gezeigt hat."

Das sagen also die Experten von Game Two zu der neuen Technologie. Aber:

Wie reagiert das Netz auf Unreal Engine 5?

Es gibt eine geteilte Meinung über die Technologie. Die meisten Gaming-Menschen sind aber mega hyped:

Unreal Engine 5 sieht so real aus ich weiß nicht mal ob ich nicht selbst teil davon bin lil plum (gesperrt), Twitter, 14.5.2020, 13:21 Uhr

Unreal Engine 5 tech demo in a nutshell https://t.co/k01FM3kg2w Jakob Pennington, Twitter, 14.5.2020, 6:16 Uhr

Es gibt aber auch kritische Stimmen: Vorallem die Darstellung der weiblichen Charaktere wird von Usern bemängelt.